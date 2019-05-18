Дубай. 18 мая. ИНТЕРФАКС - В МИД Бахрейна в субботу призвали подданных страны избегать посещения Ирана и Ирака, сообщают арабские СМИ.
Бахрейнцев, уже находящихся на иракской или иранской территории, призвали немедленно вернуться на родину.
В МИД Бахрейна пояснили, что выпустили подобное предупреждение с учетом "региональной нестабильности, опасного развития событий и потенциальных угроз".
В последние недели резко усилилась напряженность между Ираном и США. Эта проблема затронула и Ирак, на территории которого действуют шиитские военизированные формирования, которые считаются близкими к Ирану.
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