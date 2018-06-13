Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 12:24 13.06.2018 - 12:24

Брюссель. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета по надзору за разведслужбами Бельгии Ги Рапай заявил в интервью газете "Суар", что не исключает возможных попыток России вмешаться во внутренние дела страны, в том числе, в предстоящие выборы.

"Я допускаю то, что россияне могут действовать более активно тем или иным образом. Этого нельзя исключить", - сказал Г.Рапай, комментируя возможность вмешательства иностранных государств в дела Бельгии, в частности, в будущие выборы.

"Мы видели, как такое произошло в других странах. У России иногда бывают контакты с ультраправыми партиями. Произойдет ли такое же в Бельгии? На этот вопрос я не отвечу", - отметил Г.Рапай.

Однако он добавил, что ультраправые партии не играют такую важную роль в Бельгии, как в других странах.

В октябре 2018 году в Бельгии пройдут выборы представителей провинций и коммун. На май 2019 года намечены выборы в Палату представителей Бельгии - нижнюю палату Федерального парламента Бельгии.

1вл аю*

Neuer Inhalt Horizontal Line