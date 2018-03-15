Власти Боснии и Герцеговины не проинформировали посольство РФ о запрете Залдостанову на въезд
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Москва/Сараево. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Власти Боснии и Герцеговины не уведомляли российскую сторону о запрете на въезд в республику лидеру мотоклуба "Ночные волки" Александру Залдостанову (Хирург), заявили "Интерфаксу" в посольстве РФ в БиГ.
"Нашу дипмиссию не проинформировали об этом. Мы сейчас разбираемся, выясняем детали, предпринимаем меры по прояснению ситуации", - сказал агентству пресс-секретарь посольства Антон Соколов.
Ранее СМИ сообщили, что власти БиГ запретили въезд на территорию страны лидеру байкерского клуба "Ночные волки" Александру Залдостанову (Хирург), а также лидеру мотоклуба "Ночные волки Сербии" Саше Савичу
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Интерфакс