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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 13:08 28.05.2018 - 13:08

Бразилиа. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Бразилии заключили сделку с профсоюзом водителей грузовиков, положив конец семидневной забастовке, которая привела к серьезным перебоям поставок различных товаров.

Правительство согласилось снизить цены на дизельное топливо сроком на 60 дней, позволило дальнобойщикам не платить налог на прицепы, когда они не используются, и предоставить ряд других послаблений.

Забастовка началась 21 мая и была вызвана резким скачком цен на дизтопливо - оно подорожало примерно на 50% за последний год после решения госкомпании Petrobras отказаться от занижения цен. Протестующие перегородили дороги, после чего власти были вынуждены призвать на помощь армию.

В стране ощущается серьезная нехватка топлива, в том числе в нескольких аэропортах. Кроме того, многие супермаркеты жалуются на отсутствие свежих продуктов питания, а фермеры опасаются массовой гибели скота из-за недостатка корма. По оценкам экспертов, около 64% всех товаров в Бразилии перевозится с помощью грузовиков.

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