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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 14:45 17.09.2018 - 14:45

Лондон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Ведущим частным школам Великобритании следует чаще направлять отчеты в связи с подозрениями о том, что плата за обучение могла быть внесена "грязными деньгами", объявило британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

По словам руководителя департамента NCA по борьбе с экономическими преступлениями Дональда Туна, школы редко сообщают о подозрительных финансовых операциях и предпринимают недостаточно усилий с целью установить законность источников доходов своих клиентов.

Как пишет Financial Times, средняя стоимость обучения в британских частных школах - 17,3 тыс. фунтов стерлингов в год ($22,7 тыс.). Столь высокие цены в сочетании с популярностью традиционного британского образования в пансионатах заставляют регуляторов подозревать, что коррупционеры со всего мира отправляют детей в Британию.

"В регулируемых секторах, а школы относятся именно к ним, все, кто принимают деньги, несут ответственность за проведение эффективной комплексной проверки клиентов. И в случае выявления подозрительной деятельности они обязаны подавать SAR - отчет о подозрительных операциях", - заявил Д.Тун.

По оценкам NCA, каждый год через Великобританию отмывают 90 млрд фунтов. В этом году особое внимание регуляторов привлекли денежные потоки из России.

Вместе с тем, число учащихся из России в британских школах снижается, свидетельствуют данные Совета независимых школ (ISC). В январе этого года в частных школах Британии обучались 2 тыс. 806 детей из России по сравнению с 3 тыс. 44 годом ранее и 3 тыс. 266 в январе 2016 года.

"Мы не знаем причину, но снижение может быть связано с политической ситуацией", - заявил FT эксперт по частному школьному образованию, пожелавший остаться неизвестным.

Служба финансово-экономической информации

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