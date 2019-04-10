Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 20:58

Мадрид. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Венесуэлы восстановили электроснабжение в стране, однако предупреждают о плановых отключениях, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

"Мы уже поставляем электричество по всей территории страны.(...) Конечно, продолжится режим нормирования электроэнергии", - заявил министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Режим, предполагающий непродолжительное отключение электричества в некоторых частях Венесуэлы, начал действовать в начале апреля.

По словам Х.Родригеса, проблемы с подачей электричества были связаны со сбоем в работе основной ГЭС Венесуэлы "Гури". В сложностях с подачей электроэнергии власти Венесуэлы обвиняют США и оппозицию.

Ранее в среду стало известно, что большая часть Венесуэлы в пятый раз с начала марта этого года осталась без электричества. Перебои с электроснабжением затронули 20 из 23 венесуэльских штатов.

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