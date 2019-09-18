Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 3:05

Мадрид. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Вице-спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано выпущен из тюрьмы, сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

Как заявил генпрокурор Венесуэлы, правительство обратилось в Верховный суд с ходатайством об освобождении Самбрано "в соответствии с частичными соглашениями, достигнутыми венесуэльским правительством и секторами национальной оппозиции".

СМИ отмечают, что освобождение Самбрано, по-видимому, связано с объявлением в понедельник правительством президента Николаса Мадуро о том, что депутаты от правящей Социалистической партии вернутся в Национальную ассамблею, где доминирует оппозиция.

Этот шаг направлен на то, чтобы попытаться оттеснить провозгласившего себя временным президентом Хуана Гуайдо, который ранее во вторник был подтвержден лидером Национальной ассамблеи.

Вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы был задержан в мае этого года. По данным Гуайдо, задержанием Самбрано занималась венесуэльская служба национальной разведки Sebin. Он отметил, что оппозиционер находился в автомобиле, в котором его при помощи подъемного крана доставили к тюрьме.

Самбрано называли одним из основных организаторов попытки переворота, произошедшего в конце апреля в Венесуэле.

Ранее Верховный суд Венесуэлы распорядился привлечь к ответственности семерых представителей законодательной власти страны, поддержавших неудавшийся переворот, включая Самбрано.

1вз тг

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