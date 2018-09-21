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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 9:09 21.09.2018 - 09:09

Рим. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Местные власти планируют ввести новые запреты для посещающих Венецию туристов из-за чрезмерного наплыва иностранных гостей, от которого страдает культурное наследие города, сообщает портал Еxpress.

"Власти Венеции обсуждают ряд запретов для туристов, посещающих город. По их мнению, из-за "овертуризма" страдает культурное наследие Венеции. Кроме того, местные жители жалуются на путешественников, которые на отдыхе позволяют себе все, что угодно. Так, туристам хотят запретить сидеть на мостовых и на ступеньках церквей и соборов", - отмечает портал.

За нарушение путешественникам грозит штраф от 50 до 500 евро. "Запрет может вступить в силу уже в октябре", - пишет издание со ссылкой на мэра Венеции Луиджи Бруньяро.

Стоит добавить, что сидеть на ступенях и памятниках на площади Сан Марко уже запрещено.

Итальянские СМИ отмечают, что если за туристами будут замечены какие-то серьезные нарушения на территории города, то их попросят покинуть его с последующим запретом на въезд.

По данным портала, не все жители Венеции поддерживают политику мэра, направленную на снижение турпотока в город. "Список запретов для туристов настолько велик, что, кажется, в городе вообще нет ничего, что разрешено", - цитирует Еxpress лидера группы активистов "Gruppo Aprile 25" Марко Гаспаринетти.

Ранее туристам в Венеции уже запретили есть на улицах города (только в кафе и ресторанах), окунать ноги в каналы, а также включать музыку на лодках, несмотря на то, что это наиболее популярный транспорт в городе среди путешественников. Также запрещается бросать мусор в общественных местах, передвигаться по улицам города в купальной одежде или с голым торсом, кормить голубей. Нельзя также передвигаться на велосипедах в историческом центре Венеции - исключение распространяется на местных жителей и детей до восьми лет. Во всем городе запрещается ночевать под открытым небом, лежать на скамейках и делать остановки с туристическим походным снаряжением.

В 2017 году был также принят запрет на вход круизных судов в порт города. Однако эта мера начнет действовать только в 2022 году, все судна будут перенаправлять в порт Маргера.

Венеция - один из популярных городов мира, который страдает от "овертуризма". В 2017 году городские власти запустили кампанию #EnjoyRespectVenezia, чтобы напомнить туристам о правилах поведения и необходимости сохранения исторического и культурного наследия знаменитого города.

1ту ез ав

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