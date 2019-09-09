Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 17:27

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Мэр Венеции Луиджи Бруньяро предложил организовать некурящие зоны в центре города, стартовыми площадками для этого могут стать мост Риальто и площадь Сан-Марко, сообщает портал The Local в понедельник.

"Мэр Венеции Луиджи Бруньяро, известный своей любовью к сигарам, планирует организовать некурящие зоны в историческом центре Венеции по примеру Токио", - пишет издание.

По словам Бруньяро, зоны для некурящих позволят сделать Венецию чище. "Я говорю это как человек, который сам курит сигары. Но я стараюсь избегать мест большого скопления людей", - цитирует The Local чиновника.

Как отмечает издание, запрет начнет действовать в переполненных туристами районах, таких как мост Риальто и площадь Сан-Марко. Также планируется раздавать курильщикам маленькие пластиковые пакеты, чтобы они могли в них выкидывать окурки.

Ежегодно Венецию посещают более 20 млн иностранных туристов, поэтому город долгое время ведет борьбу с "овертуризмом". Однако запрет на курение может затронуть не только гостей, но и местных жителей, ведь почти каждый четвертый итальянец - курильщик.

Сейчас курение запрещено в барах и ресторанах Италии, ограничений нет на открытом воздухе, на уличных террасах и на большинстве пляжей.

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