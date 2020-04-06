Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 13:30

*** Республиканцы отказываются переносить голосование

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Мэры ряда городов американского штата Висконсин из-за угрозы распространения COVID-19 призывают отменить запланированное на вторник голосование на праймериз, сообщило издание Politico со ссылкой на их послание департаменту здравоохранения штата.

"Мы настоятельно просим вас осуществить исполнение чрезвычайных мер, необходимых для сдерживания распространения инфекционного заболевания COVID-19", - говорится в послании.

"В частности, нам нужно, чтобы вы сделали шаг вперед и не допустили того, чтобы сотни тысяч граждан в штате Висконсин подвергались риску из-за требования проголосовать на выборах во время распространения этой ужасной пандемии (COVID-19 - ИФ)", - подчеркивают представители местных властей.

Послание было опубликовано накануне. Его подписали мэры 10 городов, в частности мэр столицы штата Мэдисон Родс Конуэй и мэр города Милуоки Том Баррет.

В субботу 4 апреля губернатор штата Тони Иверс из Демократической партии созвал членов местного законодательного собрания, чтобы проголосовать за законопроект, который позволит провести голосование по почте и продлит срок возврата бюллетеней.

Однако республиканцы, которые контролируют законодательную власть в штате, не поддержали его предложение и назвали эту просьбу слишком запоздалой, заявив, что праймериз пройдут по плану.

"Республиканцы в законодательном органе играют в политику с общественной безопасностью... Это неправильно. Никто не должен выбирать между своим здоровьем и правом голоса", - цитируют американским СМИ выдержки из заявления Иверса.

27 марта Иверс призвал разослать бюллетени каждому зарегистрированному избирателю, однако законодатели отклонили его предложение, заявив, что оно неосуществимо с точки зрения логистики.

Отмечается, что в условиях пандемии в штате не хватает людей для работы на избирательных участках.

По данным СМИ, более 100 округов штата сообщили, что им не хватает сотрудников для проведения голосования даже на одном избирательном участке.

Как сообщает издание Daily Times, кандидат в президенты бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в Висконсине можно безопасно провести очное голосование.

В то же время его соперник, сенатор Берни Сандерс, который значительно отстает от Байдена в президентской гонке, призвал отложить проведение праймериз.

По состоянию на 6 апреля, в Висконсине диагностировали свыше 2,2 тыс. заражений коронавирусом COVID-19, 68 человек с коронавирусом скончались.

Несмотря на то, что в предвыборной гонке лидирует Байден, Сандерс заявляет, что у него есть шанс на выдвижение на президентский пост, и пока что он не собирается выбывать из гонки.

По итогам последних праймериз американские СМИ прогнозировали, что Байден - наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии. Телеканал CNN в свою очередь отмечал, что шансы Сандерса на победу в демократической гонке "стремительно тают", так как он уже существенно уступает Байдену по числу делегатов, полученных на уже состоявшихся внутрипартийных выборах.

Как сообщалось, праймериз из-за коронавируса ранее отложили в 14 штатах США.

1ви ар

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