Этот контент был опубликован 16 мая 2020 г. 12:23

Париж. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Активисты движения "желтых жилетов" во французских городах Тулузе и Монпелье призвали провести в субботу манифестации протеста, но власти запретили эти акции, сославшись на меры борьбы против коронавируса.

"Особые обстоятельства, связанные с необходимыми мерами противодействия COVID-19 в рамках чрезвычайного санитарного положения, а также наличие риска нарушения общественного порядка и общественной безопасности не допускают проведения незаявленного и организованного "желтыми жилетами" собрания в Монпелье", - объявила местная префектура полиции в своем коммюнике, которое цитирует телеканал BFMTV.

"Любые манифестации или собрания, нарушающие общественный порядок (в Тулузе), будут немедленно разогнаны силами полиции, а виновные в возможных актах насилия задержаны", - предупредил в свою очередь инициаторов манифестации префект департамента Верхняя Гаронна Этьен Гюйо, напомнив о штрафах в 135 евро.

В призывах к протестным акциям предлагалось выступить против "некомпетентности правительства в подготовке и ведении борьбы с пандемией" и "использовании ситуации для увеличения авторитарных мер и усиления киберконтроля".

Правила начавшегося во Франции 11 мая постепенного выхода страны из режима изоляции, введенного из-за коронавируса, пока не предусматривают массовых общественных мероприятий.

В середине ноября 2018 года во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтых жилетов" и традиционно проводились по субботам.

Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов повышения цен на автомобильное топливо, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

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