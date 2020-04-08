Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 21:56

Рим. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти в сфере здравоохранения итальянской Ломбардии отвергли обвинения медиков в том, что ими были допущены серьезные ошибки по сдерживанию распространения вируса, которые привели к смертям, сообщает Associated Press.

На этой неделе ассоциация медиков Ломбардии опубликовало письмо, состоявшее из семи пунктов, в котором говорилось об ошибках властей. В частности, они заявили, что не поступало данных об истинном количестве инфицированных, о том, что тестов для врачей и медсестер не было, а также, что средства защиты и масок для медперсонала были распределены неадекватно.

Советник по вопросам благосостояния Ломбардии Джулио Галлера заявил, что был ошеломлен этим письмом.

По его словам, многие жалобы врачей касались вопросов, которые находятся вне контроля региона, и отражали решения, принятые национальным правительством. Он также призвал ассоциацию медиков работать с регионом, а не против него.

Ломбардия стала эпицентром Covid-19 в Европе, там выявлено более 50 тыс. заражений и почти 10 тыс. смертей. По состоянию на 8 апреля, в Италии насчитывается почти 140 тыс. заражений новым коронавирусом. Почти 18 тыс. пациентов с COVID-19 умерли, 26,5 тыс. полностью вылечились.

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