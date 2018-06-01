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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 9:55 01.06.2018 - 09:55

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Гавайских островов объявили обязательную эвакуацию для жителей нескольких районов Большого острова, которым угрожают потоки лавы из извергающегося вулкана Килауэа, сообщает в пятницу газета "Лос-Анджелес Таймс".

Местным жителям дали время до 12:00 пятницы по местному времени (01:00 субботы по мск) для того, чтобы покинуть опасный район. Те, кто откажутся выполнять предписание об обязательной эвакуации, могут быть арестованы. Также существуют риски, что экстренные службы не смогут оперативно отвечать на вызовы или брать на себя ответственность за спасение жителей из зоны бедствия, сообщил официальный представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Дэвид Мэйс.

Вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться почти месяц назад, за это время число эвакуированных из опасных зон составило 409 человек.

За время извержения в земле открылись по меньшей мере 24 трещины, из некоторых вытекает лава. До сегодняшнего дня эвакуация была добровольной.

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