Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 11:23

Берлин. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) Германии предупредило об опасности, которую представляют действующие на территории страны криминальные группировки выходцев из Чечни, сообщает издание "Шпигель".

В распоряжении издания оказался доклад, в котором содержится информация о преступлениях, совершаемых этими группировками. Специалисты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение года собирали информацию и анализировали данные о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии. Полученные данные "настораживают", пишет издание.

"В то время как в общественности говорят прежде всего об арабских семейных кланах как угрозе правовому государству, чеченские банды, которые так же часто связаны семейными узами, до сих пор часто действовали скрыто", - отмечает журнал.

В докладе BKA насчитывается 44 страницы, в нем говорится, что представители преступного сообщества, являющиеся выходцами из Чечни, доминируют во всех сферах правонарушений и действуют с особой жестокостью.

"Они демонстрируют уровень насилия выше среднего и преимущественно связаны с убийствами", - сказано в докладе.

В качестве примера приводится случай, происшедший в Берлине в марте 2016 года - тогда в районе Шарлоттенбург в автомобиле взорвалась бомба, погиб известный полиции торговец наркотиками. Преступников не нашли, но следы вели к выходцам из Чечни. Отмечается, что особенно активно криминальные сообщества выходцев из Чечни действуют в сферах торговли наркотиками, грабежей и вымогательств.

Сколько чеченцев проживает в Германии и сколько человек из них известны полиции в связи с правонарушениями, точно неизвестно. "Поскольку чеченцы официально - российские граждане, они так и регистрируются. Согласно анализу, в Германии проживает одно из самых крупных сообществ чеченской диаспоры в Европе", - указывает "Шпигель".

Официально миграционное ведомство оценивает число выходцев с Северного Кавказа в Германии в 50 тысяч человек, около 80% из этого числа - чеченцы.

"Большинство живет, очевидно, незаметно. Но тесные связи этой национальной группы внутри страны и за границей используются в том числе криминальными бандами и подозреваемыми в терроризме", - указывает издание.

1тф ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!