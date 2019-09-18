Берлин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ одобрило на год продление мандата немецких военных на участие в международной коалиции против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщает в среду агентство Associated Press.
Таким образом, бундесвер продолжит тренировать вооруженные силы Ирака до 31 октября 2020 года.
Представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер в свою очередь заявила, что работа международной коалиции приносит плоды в борьбе с ИГ. При этом решение Берлина продлить участие в коалиции направлено на то, чтобы успехи коалиции подорваны не были, отметила она.
В миссии участвуют 700 военнослужащих ФРГ.
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