Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 15:10

Берлин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ одобрило на год продление мандата немецких военных на участие в международной коалиции против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщает в среду агентство Associated Press.

Таким образом, бундесвер продолжит тренировать вооруженные силы Ирака до 31 октября 2020 года.

Представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер в свою очередь заявила, что работа международной коалиции приносит плоды в борьбе с ИГ. При этом решение Берлина продлить участие в коалиции направлено на то, чтобы успехи коалиции подорваны не были, отметила она.

В миссии участвуют 700 военнослужащих ФРГ.

1мм аю

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