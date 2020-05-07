Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 11:16

Берлин. 7 мая. ИНТЕРФАКС - В посольство РФ в Берлине не поступало запросов от властей Германии по поводу россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе диппредставительства в четверг.

"На данный момент никаких официальных документов и запросов германской стороны в посольство России в ФРГ не поступало", - сообщили в посольстве.

Какой-либо информацией о Бадине посольство России в ФРГ не располагает, уточнили в пресс-службе.

Во вторник газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг. По данным издания, следователи смогли идентифицировать двух российских хакеров, но доказательств хватило только на одного из них - Бадина. Прокуратура заявила, что он является участником хакерской группировки Fancy Bear, которая якобы "относится к ГРУ".

ФБР ищет Бадина из-за атаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), также ему вменяют манипуляции в ходе выборов в США в 2016 году. "Предполагается, что Бадин - один из тех, кто помог Трампу посредством хищения и публикации электронных писем его соперницы Хилари Клинтон", - пишет газета.

"Генпрокуратура убеждена, что сможет доказать не только то, что Дмитрий Бадин лично участвовал в хакерской атаке на бундестаг, но также - когда и как (это было сделано - ИФ). Предполагается, что 7 мая 2015 года в 13:29 Бадин создал вредоносную программу VSC.exe, а в 13:31 использовал ее и управлял ею", - пишет издание.

1тф ан кс ав

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