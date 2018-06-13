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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 18:31 13.06.2018 - 18:31

Брауншвейг. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Прокуратура города Брауншвейг в Нижней Саксонии оштрафовала автоконцерн Volkswagen AG (VW) на 1 млрд евро в связи с "дизельным скандалом", говорится в пресс-релизе VW.

Компания согласилась со штрафом, признала свою ответственность и не станет подавать апелляцию.

Сумма включает в себя максимально возможный штраф в размере 5 млн евро и еще 995 млн евро в виде возврата незаконно полученной прибыли.

Как выяснилось в ходе расследования, компания нарушила правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Эти автомобили были проданы с установленными на них незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования.

Акции VW в среду подорожали на 0,2%. С начала года капитализация компании снизилась на 4%, до 80 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

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