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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 16:13 18.05.2018 - 16:13

Берлин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство транспорта Германии потребовало от компании Porsche, входящей в группу Volkwagen, отозвать с рынка около 60 тыс. внедорожников моделей Macan и Cayenne, на которых были обнаружены устройства, занижающие показатели вредных выбросов.

Федеральное управление по вопросам транспортных средств (KBA) ФРГ обязало Porsche удалить указанные устройства, которые могут приводить к повышению выбросов оксида азота.

Отзыв касается автомобилей, оснащенных дизельными двигателями модели Euro-6.

Акции Volkswagen дешевеют на 0,1% в ходе торгов в пятницу. С начала года капитализация компании выросла на 4%, до 86,26 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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