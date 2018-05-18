Власти Германии потребовали отозвать 60 тыс. автомобилей Porsche
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Берлин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство транспорта Германии потребовало от компании Porsche, входящей в группу Volkwagen, отозвать с рынка около 60 тыс. внедорожников моделей Macan и Cayenne, на которых были обнаружены устройства, занижающие показатели вредных выбросов.
Федеральное управление по вопросам транспортных средств (KBA) ФРГ обязало Porsche удалить указанные устройства, которые могут приводить к повышению выбросов оксида азота.
Отзыв касается автомобилей, оснащенных дизельными двигателями модели Euro-6.
Акции Volkswagen дешевеют на 0,1% в ходе торгов в пятницу. С начала года капитализация компании выросла на 4%, до 86,26 млрд евро.
Служба финансово-экономической информации
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йй им
Интерфакс