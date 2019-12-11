Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 13:40

Берлин. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в среду призвал российские власти к сотрудничеству в расследовании громкого дела об убийстве в берлинском Тиргартене.

"Мы призываем российскую сторону к кооперации и к тому, чтобы предоставить нам информацию, которая имеется в ее распоряжении", - сказал Зайберт журналистам в среду.

Германия ранее выслала двух сотрудников российского посольства, в обосновании этого решения было указано, что Россия недостаточно сотрудничает с Германией в расследовании преступления.

Летом в Берлине произошло убийство гражданина Грузии и России, участника второго чеченского конфликта: он был застрелен в центре города днем, когда шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

1тф ан

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