Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 12:14

Берлин. 16 января. ИНТЕРФАКС - Федеральное правительство Германии и власти земель, богатых залежами бурого угля, достигли договоренностей относительно плана отключения угольных электростанций, сообщило правительство ФРГ.

Примерно год назад комиссия, назначенная правительством ФРГ, рекомендовала прекратить использование угля для выработки электроэнергии не позднее 2038 года в рамках мер по борьбе с изменением климата.

Однако усилия по претворению этих рекомендаций в жизнь застопорились в последние месяцы. Некоторые регионы, в особенности на востоке страны, сильно зависят от добычи бурого угля.

Федеральное правительство представило премьер-министрам земель Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония и Саксония-Анхальт график отключения тепловых электростанций, работающих на буром угле, который те одобрили, говорится в заявлении правительства, опубликованном в четверг.

В период с 2026 по 2029 годы планируется также проверить, возможно ли отказаться от использования угля в производстве электроэнергии к 2035 году, на три года раньше установленного срока.

Правительство ФРГ уже одобрило выделение 40 млрд евро до 2038 года тем федеральным землям, которые используют уголь. Дотации из федерального бюджета должны помочь этим регионам полностью отказаться от него.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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