Этот контент был опубликован 25 января 2020 г. 10:07

*** Отменен февральский марафон

Гонконг. 25 января. ИНТЕРФАКС - Власти Гонконга в субботу приняли решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с распространением "уханьского" коронавируса, сообщает South China Morning Post.

Это предполагает введение максимальных мер по защите жителей от заболевания.

До сих пор в Гонконге действовал более низкий уровень тревоги.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм позже проведет специальное заседание, чтобы определить, какие дополнительные меры следует принять для сдерживания распространения заболевания.

Также власти отменили марафон, в котором 9 февраля должны были принять участие около 70 тыс. человек, и продлили школьные каникулы в связи с китайским новым годом.

В Гонконге зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты ранее побывали в китайском городе Ухань, из которого и началось распространение заболевания.

1во ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!