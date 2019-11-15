Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 11:13

Гонконг. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Гонконга резко ухудшили прогноз динамики ВВП на 2019 год в связи с продолжающимися массовыми протестами.

Согласно новому прогнозу, экономика Гонконга в этом году снизится на 1,3% - это будет первая рецессия с 2009 года. Ранее власти прогнозировали годовой рост ВВП на 0-1%.

Окончательные официальные данные, обнародованные в пятницу, подтвердили снижение ВВП в июле-сентябре текущего года по итогам второго квартала подряд, что говорит о технической рецессии в экономике.

Объем ВВП в минувшем квартале упал на 3,2% по сравнению со вторым кварталом и на 2,9% в годовом выражении. Потребительские расходы в Гонконге упали на 3,4% в годовом выражении, инвестиции бизнеса рухнули на 16,3%.

Продолжающиеся уже более пяти месяцев массовые протесты наносят огромный ущерб гонконгской экономике. Резкое ухудшение официального прогноза на этот год подтверждает то, что можно увидеть на улицах Гонконга: торговые центры, рестораны и магазины закрыты или работают по сокращенному графику во многих районах при растущей непредсказуемости протестов.

"ВВП резко упал в третьем квартале, поскольку социальные инциденты в Гонконге нанесли серьезный удар по экономике, уже ослабленной глобальным спадом, а также торговым спором США и Китая", - говорится в заявлении гонконгского правительства.

"Поскольку ослабления последствий происходящего пока не ожидается, потребление и инвестиционный спрос, вероятно, останутся в плачевном состоянии до конца текущего года", - отмечают в правительстве.

Всю минувшую неделю протестующие собирались в финансовом районе Гонконга, блокируя дороги, что практически парализовало работу азиатского финансового хаба, сообщает Bloomberg.

Власти Гонконга также пересмотрели прогноз инфляции на 2019 год - до 2,9% с 2,6%, что связано с ростом цен на свинину в Китае.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне и были связаны с готовившимися властями поправками к закону об экстрадиции. После объявления администрации об отказе от изменения закона демонстранты выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с участниками протестов, отставки Кэрри Лэм с поста главы администрации, а также введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Служба финансово-экономической информации

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