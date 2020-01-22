Гонконг. 22 января. ИНТЕРФАКС - Администрация Гонконга официально подтвердила первый случай заражения новым типа коронавируса, который уже унес жизни девяти человек в Китае, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на местное телевидение.
Отмечается, что заболевший находится на карантине в больнице имени королевы Елизаветы.
В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.
На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.
Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.
Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.
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