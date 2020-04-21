Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 4:48

Гонконг. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - О продлении связанных с распространением коронавируса ограничений на 14 дней объявила во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Эти ограничения предусматривают запрет на мероприятия и собрания с участием более четырех человек, закрытие игровых центров, тренажерных залов, кинотеатров и других мест развлечений, на неопределенный срок ограничено прибытие в Гонконг иностранцев.

Ограничения на две недели были введены изначально 29 марта.

С января в Гонконге зафиксировано 1. тыс. 25 случаев заражения коронавирусом при четырех случаях летального исхода.

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