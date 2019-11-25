Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 6:31

Гонконг. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Гонконга с уважением относятся к результатам выборов в местные городские советы и будут серьезно учитывать мнение населения города, обещала глава гонконгской администрации Кэрри Лэм.

"Правительство уважает результаты выборов", - говорится в распространенном заявлении Лэм.

Она отметила: "Правительство, безусловно, будет со всем вниманием прислушиваться к мнению граждан и серьезно реагировать на них".

Она также признала, что результаты местных выборов вскрыли "глубинные проблемы", существующие в городском обществе, не вдаваясь в детали.

Как сообщалось, на прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге выборах в окружные советы, по данным местных СМИ, победу одерживают сторонники развития демократии.

Как следует из сообщений, по состоянию на 6:00 утра (01:00 мск) понедельника, кандидаты, выступающие за демократию, получили явное большинство голосов, получив в местных советах более 300 из 452 мест.

В то же время, как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, вне зависимости от того, какими будут результаты выборов, Гонконг был и остается китайским.

"Любые попытки нанести вред или воспрепятствовать процветанию и стабильности в Гонконге не увенчаются успехом", - сказал дипломат журналистам после встречи в Токио с японским премьером Синдзо Абэ.

Он подчеркнул: "Это еще не окончательный результат. Давайте дождемся окончательного результата, хорошо? Однако ясно, что независимо от того, что происходит, Гонконг является частью Китая и особым административным районом Китая".

Выборы состоялись в условиях напряженности из-за массовых протестных выступлений, продолжающихся в Гонконге с июня текущего года. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

1гк вв

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