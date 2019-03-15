Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 8:57

*** В списках - командующий войсками РФ Южного военного округа

(дополненная версия)

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - ЕС объявил о добавлении в санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

В официальном журнале ЕС перечислены имена россиян, подпавших под санкции, это - Сергей Станкевич, Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков и Александр Дворников.

В списки, в частности, включен командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич.

Также под санкции попали командир малого противолодочного корабля ВМС России "Суздалец" Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления и начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля "Дон" Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля "Изумруд" Андрей Шипицын.

В начале марта сообщалось, что постпреды стран ЕС на заседании своего комитета (Coreper) в Брюсселе согласовали список из 8 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к событиям у Керченского пролива 25 ноября 2018 г.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Начиная с марта 2014 года, ЕС приступил к введению ограничительных мер в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации на Украине".

Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

Наиболее распространенный вид санкций - это персональные рестрикции. Речь идет о замораживании финансовых активов и об ограничениях на въезд на территорию Евросоюза для лиц и организаций, чья деятельность была, по оценке ЕС, связана с "подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

На данный момент в списках российских физлиц и компаний, чьи активы в ЕС заморожены и кому запрещен въезд в ЕС, 164 человека и 44 компании.

1аю де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!