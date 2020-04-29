Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 21:21

Брюссель. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти ЕС выразили осуждение в связи с терактом в Африне в Сирии и напомнили о своей поддержке мер по прекращению огня в этой стране, говорится в распространенном в среду заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Европейский союз выражает самые искренние соболезнования родственникам и друзьям жертв (теракта - ИФ) и желает скорейшего выздоровления многочисленным раненым. Подобные невыносимые акты терроризма нельзя никак оправдать. Ответственные за это должны понести наказание", - отмечается в пресс-релизе.

"Европейский союз подтверждает свою поддержку полному общенациональному режиму прекращения огня, к которому призывал спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен", - также говорится в заявлении.

При этом в ЕВС напомнили, что единственный путь добиться стабильности в Сирии - это политическое решение кризиса, предусмотренное резолюцией СБ ООН 2254 от 2015 года.

Ранее Минобороны Турции сообщило о гибели 40 человек в результате взрыва заминированной автоцистерны с горючим в центре Африна, возложив ответственность за теракт на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG).

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