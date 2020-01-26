Этот контент был опубликован 26 января 2020 г. 14:05

Иерусалим. 26 января. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Израиля Арье Дери подписал директиву, которая позволяет израильским гражданам совершать поездки в Саудовскую Аравию, сообщает в воскресенье издание "Гаарец".

Газета отмечает, что подобное происходит впервые в истории Израиля. Однако, уточняет газета, израильтяне - в основном, представители арабской общины - и ранее ездили в Саудовскую Аравию, без официального дозволения властей.

Новая директива МВД была принята при координации с израильскими службами безопасности и МИД страны.

Газета "Едиот ахронот" уточняет, что поездки в Саудовскую Аравию будут разрешены для участия в хадже; что касается деловых поездок, они должны будут длиться не более девяти дней и при условии, если отъезжающий уже выполнил все необходимые формальности с саудовской стороной.

В свою очередь агентство Associated press (AP) отмечает, что формально Израиль и Саудовская Аравия не поддерживают дипломатические отношения, однако страны сближает их неприятие политики Ирана.

Кроме этого, указывает агентство, о разрешении на поездки израильтян в королевство стало известно накануне сроков, когда Вашингтон должен обнародовать план ближневосточного урегулирования, который, как утверждает AP, Эр-Рияд должен поддержать.

1аю аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!