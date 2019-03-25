Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 9:34

Иерусалим. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля в понедельник закрыла два пропускных пункта "Эрез" и "Керем Шалом" на границе c сектором Газа после предпринятого оттуда ракетного обстрела, сообщает интернет-портал израильского издания "Едиот Ахронот" со ссылкой на координатора деятельности правительства на территориях генерал-майора Камиля Абу Рокона.

Ранее в понедельник сообщалось, что семеро граждан Израиля пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа.

Ракета попала в частный дом в городе Кфар-Сава рано утром в понедельник.

В результате здание обрушилось, и шесть жителей дома получили ранения.

Среди пострадавших 50-летняя женщина, получившая легкие ожоги. Также небольшие ранения получили трое взрослых и двое детей.

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