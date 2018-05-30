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*** Взаимные обстрелы и авиаудары между Газой и Израилем продолжаются

Иерусалим. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Израильские власти в среду опровергли сообщения ХАМАС и палестинских организаций о договоренностях по введению режима прекращения огня.

"Израиль не хочет ухудшения ситуации, но насилие должны прекратить те, кто его начал", - заявил в эфире Израильского общественного радио министр разведки Исраэль Кац, подчеркнув, что никаких договоренностей с ХАМАС или "Палестинским исламским джихадом" не было.

В ночь на среду организации ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" заявили о договоренностях между сектором Газа и Израилем по прекращению огня, сообщали связанные с палестинскими боевиками СМИ.

Согласно заявлению палестинских боевиков, перемирие было достигнуто при посредничестве представителей Египта.

Накануне из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 100 ракет, а также велся огонь из мортир. Израиль сообщал об одном раненом военнослужащем в результате обстрелов.

В ответ на эти действия палестинских боевиков армия обороны Израиля нанесла несколько авиаударов по сектору Газа.

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Интерфакс