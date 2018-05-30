Власти Израиля опровергли информацию о режиме прекращения огня с палестинцами
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
*** Взаимные обстрелы и авиаудары между Газой и Израилем продолжаются
Иерусалим. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Израильские власти в среду опровергли сообщения ХАМАС и палестинских организаций о договоренностях по введению режима прекращения огня.
"Израиль не хочет ухудшения ситуации, но насилие должны прекратить те, кто его начал", - заявил в эфире Израильского общественного радио министр разведки Исраэль Кац, подчеркнув, что никаких договоренностей с ХАМАС или "Палестинским исламским джихадом" не было.
В ночь на среду организации ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" заявили о договоренностях между сектором Газа и Израилем по прекращению огня, сообщали связанные с палестинскими боевиками СМИ.
Согласно заявлению палестинских боевиков, перемирие было достигнуто при посредничестве представителей Египта.
Накануне из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 100 ракет, а также велся огонь из мортир. Израиль сообщал об одном раненом военнослужащем в результате обстрелов.
В ответ на эти действия палестинских боевиков армия обороны Израиля нанесла несколько авиаударов по сектору Газа.
1бф ар ки
Интерфакс