Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 14:31

Дели. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Индийские власти провели эвакуацию свыше 800 тыс. человек на востоке страны в связи с угрозой циклона "Фани", идущего со стороны Бенгальского залива, передает агентство Associated Press (AP).

Развернуты более 800 убежищ, а вооруженные силы и береговая охрана приведены в состояние повышенной готовности.

Власти рекомендовали рыбакам не выходить в открытое море и попросили туристов уехать из популярного среди них города Пури в штате Орисса.

Ожидается, что циклон обрушится на побережье в пятницу, причем порывы ветра будут достигать 200 км/ч. Метеорологи прогнозируют серьезные разрушения и сильные затопления.

По мнению метеорологов, регион не сталкивался с настолько сильным циклоном с 1999 года.

AP отмечает, что циклон также должен ударить по Бангладеш, в том числе в районе города Кокс-Базар, где в лагерях беженцев проживают свыше миллиона представителей народности рохинджа, бежавших из соседней Мьянмы.

1аю бп

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