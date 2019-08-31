Этот контент был опубликован 31 августа 2019 г. 11:23

Дели. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Власти индийского штата Ассам не внесли в национальный реестр гражданства имена 1,9 млн человек, проживающих на территории штата, сообщает в субботу агентство Associated Press.

В общей сложности 31,1 млн человек были включены в этот реестр, однако имена 1,9 млн жителей в него не попали.

Таким образом, почти 2 млн человек могут быть лишены гражданства и депортированы из Индии в Бангладеш. Тем не менее, в правительстве штата уверяют, что эти люди не будут объявлены иностранцами, отмечает агентство.

Власти штата Ассам используют национальный реестр гражданства с 1951 года. Он используется для разграничения легально проживающих в штате людей и тех, кто является незаконными иммигрантами.

1тэ ан

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