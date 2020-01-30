***Эвакуированных затем поместят на две недели в карантин
Гонконг. 30 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Джакарта готовится эвакуировать сограждан из китайского города Ухань, и работает с властями КНР для выполнения этой цели, сообщает сингапурское издание "Стрейтс таймс".
Она уточнила, что индонезийцев, которых вывезут их Уханя, затем поместят в карантин на 14 дней для исключения риска передачи нового коронавируса.
Министр уточнила, что в Китае в закрытых из-за эпидемиологической ситуации зонах находятся не менее 243 граждан Индонезии - большинство в городе Ухань, который является центром распространения коронавируса.
Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса; от нее уже скончались 170 человек.
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