Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 9:32

Брюссель. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные и силы полиции патрулируют улицы Джакарты, агломерацию которой населяет примерно 31 млн человек, с целью обеспечить введенный из-за коронавируса режим социальной изоляции, сообщают западные СМИ.

Нарушителям ограничительных мер грозят крупные штрафы и до года тюремного заключения.

В частности, жителям запрещено собираться в группы больше пяти человек. Закрыты мечети и прочие места отправления религиозных обрядов, а рестораны работают только на доставку заказов. Ограничена работа общественного транспорта, а таксистам запретили перевозить пассажиров.

СМИ напоминают, что президент Индонезии Джоко Видодо объявил на прошлой неделе режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Однако президент не стал вводить ограничительные меры в общенациональных масштабах, опасаясь, как указывают СМИ, коллапса экономики, в которой десятки миллионов человек заняты в неформальном секторе на низкооплачиваемой работе.

По официальным данным за минувший четверг, в Индонезии скончались 280 человек с коронавирусом, из них 142 - в Джакарте. Это наибольшее число жертв с коронавирусом в Азии, за исключением КНР.

Всего в стране выявлены 3 293 случая коронавируса. Однако, по данным СМИ, индонезийская разведка ранее спрогнозировала, что количество случаев в стране вырастет к июню до 95 тыс.

1аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!