Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 11:30 09.10.2018 - 11:30

Гонконг. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство Индонезии призвало сотрудников иностранных неправительственных гуманитарных организаций, которые приехали для оказания помощи после землетрясения, покинуть территорию страны, сообщает во вторник телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

"Иностранным неправительственным организациям, разместившим свой персонал, рекомендуется отозвать свой персонал обратно", - говорится в сообщении индонезийского управления по ликвидации стихийных бедствий.

В министерстве иностранных дел Индонезии, комментируя это решение, заявили, что в стране достаточно собственного персонала для проведения работ по ликвидации последствий землетрясения.

В неправительственных организациях с сожалением восприняли эту информацию.

СМИ отмечают, что индонезийские власти редко соглашаются на помощь иностранных организация для ликвидации стихийных бедствий. Однако при наличии разрешения на работу таких организаций власти запрещают им работать самостоятельно, только совместно с местными сотрудниками.

В конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1, за землетрясением последовало цунами. По последним данным, жертвами удара стихии стали около 2 тыс. человек.

1вл эф

Neuer Inhalt Horizontal Line