Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Власти Индонезии предупредили об ухудшении погодных условий в районах, пострадавших от цунами

Гонконг. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти Индонезии в среду предупредили о сложных погодных условиях и высоких волнах на берегах островов в районе Зондского пролива - в зоне, пострадавшей от разрушительного цунами в минувшие выходные, сообщают местные СМИ.

При этом в метеорологическом агентстве страны отметили, что неблагоприятные погодные условия в районе действующего вулкана Анак Кракатау могут спровоцировать очередную сейсмическую активность и извержение.

"Мы улучшили систему наблюдения, сфокусировавшись на вулканической активности Анак Кракатау, чтобы иметь возможность предупреждать о катаклизмах заранее", - сказали в ведомстве, отметив, что вокруг вулкана установлена зона повышенной опасности из-за риска извержения радиусом в два километра.

Облака пепла, выпущенные вулканом, практически полностью скрывают вулканический остров.

В то же время индонезийские спасатели прокладывают маршруты в труднодоступными поселения на островах Ява и Суматра, а также на небольших островах в Зондском проливе.

"Мы начали добираться до наиболее изолированных зон, пострадавших от цунами. Там очень серьезные разрушения, но мы не могли добраться туда в первые несколько дней", - сообщили в агентстве по борьбе с природными катаклизмами Индонезии, отметив, что многие дороги и мосты значительно повреждены.

При этом в лагерях временного размещения беженцев из пострадавших от цунами районов подходят к концу запасы пресной воды и медикаментов, что может привести к гуманитарному кризису, отмечают СМИ.

Разрушительное цунами, предположительно вызванное активностью вулкана Анак Кракатау, обрушилось на берега островов Ява и Суматра в районе Зондского пролива в субботу 22 декабря. По последним подтвержденным данным, число погибших в результате катаклизма составляет 429 человек, более 1,4 тыс. человек обратились за медицинской помощью.

Еще 153 человека числятся пропавшими без вести.

1бф ар

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта