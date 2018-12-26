Власти Индонезии предупредили об ухудшении погодных условий в районах, пострадавших от цунами

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 8:12

Гонконг. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти Индонезии в среду предупредили о сложных погодных условиях и высоких волнах на берегах островов в районе Зондского пролива - в зоне, пострадавшей от разрушительного цунами в минувшие выходные, сообщают местные СМИ.

При этом в метеорологическом агентстве страны отметили, что неблагоприятные погодные условия в районе действующего вулкана Анак Кракатау могут спровоцировать очередную сейсмическую активность и извержение.

"Мы улучшили систему наблюдения, сфокусировавшись на вулканической активности Анак Кракатау, чтобы иметь возможность предупреждать о катаклизмах заранее", - сказали в ведомстве, отметив, что вокруг вулкана установлена зона повышенной опасности из-за риска извержения радиусом в два километра.

Облака пепла, выпущенные вулканом, практически полностью скрывают вулканический остров.

В то же время индонезийские спасатели прокладывают маршруты в труднодоступными поселения на островах Ява и Суматра, а также на небольших островах в Зондском проливе.

"Мы начали добираться до наиболее изолированных зон, пострадавших от цунами. Там очень серьезные разрушения, но мы не могли добраться туда в первые несколько дней", - сообщили в агентстве по борьбе с природными катаклизмами Индонезии, отметив, что многие дороги и мосты значительно повреждены.

При этом в лагерях временного размещения беженцев из пострадавших от цунами районов подходят к концу запасы пресной воды и медикаментов, что может привести к гуманитарному кризису, отмечают СМИ.

Разрушительное цунами, предположительно вызванное активностью вулкана Анак Кракатау, обрушилось на берега островов Ява и Суматра в районе Зондского пролива в субботу 22 декабря. По последним подтвержденным данным, число погибших в результате катаклизма составляет 429 человек, более 1,4 тыс. человек обратились за медицинской помощью.

Еще 153 человека числятся пропавшими без вести.

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