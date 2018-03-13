Власти Ирака сняли запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном
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Дубай. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о снятии запрета на рейсы иностранных авиакомпаний в курдский регион и о передаче аэропортов Иракского Курдистана в ведение центральных властей, сообщает во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".
"Региональные аэропорты на территории Курдистана будут находиться под контролем министерства внутренних дел Ирака", - приводит телеканал слова Х.аль-Абади.
По словам иракского премьера, аэропорты в курдском регионе "вновь открыты для международных рейсов".
В сентябре прошлого года авиационные власти Ирака ввели запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном.
Багдад ввел данные ограничения для городов Эрбиль и Сулеймания на территории Иракского Курдистана после проведения в автономии незаконного, по мнению властей Ирака, референдума о самоопределении.
Тэ эф пч
Интерфакс