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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 11:37 13.03.2018 - 11:37

Дубай. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о снятии запрета на рейсы иностранных авиакомпаний в курдский регион и о передаче аэропортов Иракского Курдистана в ведение центральных властей, сообщает во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"Региональные аэропорты на территории Курдистана будут находиться под контролем министерства внутренних дел Ирака", - приводит телеканал слова Х.аль-Абади.

По словам иракского премьера, аэропорты в курдском регионе "вновь открыты для международных рейсов".

В сентябре прошлого года авиационные власти Ирака ввели запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном.

Багдад ввел данные ограничения для городов Эрбиль и Сулеймания на территории Иракского Курдистана после проведения в автономии незаконного, по мнению властей Ирака, референдума о самоопределении.

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