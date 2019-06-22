Этот контент был опубликован 22 июня 2019 г. 14:34

Дубай. 22 июня. ИНТЕРФАКС - МИД Ирана вызвало временного поверенного в делах ОАЭ, чтобы выразить протест из-за того, что американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны, вылетел с базы в ОАЭ, сообщает в субботу агентство "Мехр".

"Исламская Республика не может принять факта, когда делается предложение о предоставлении средств иностранным силам с целью нарушения территории Ирана", - приводит "Мехр" слова директора департамента МИД Ирана по Персидскому заливу Алиреза Энайати.

По его словам, страны "не могут уклоняться от ответственности в таких обстоятельствах".

Накануне в иранский МИД в связи с вторжением в воздушное пространство американского беспилотника был вызван посол Швейцарии, представляющей интересы США в Иране, Маркус Лейтнер.

В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом в воздушном пространстве Ирана американском беспилотнике. Американская сторона сначала отрицала этот факт, но затем заявила, что сбитый беспилотник находился над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но что в последний момент приказ был отозван.

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