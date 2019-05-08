Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 5:17

Дубай. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Иран, как ожидается, в среду объявит об ответных действиях в связи с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ожидается, что президент Ирана Хасан Рухани 8 мая выступит с заявлением и озвучит дальнейшие шаги Тегерана.

Кроме того, по данным СМИ, он проинформирует лидеров "пятерки" международных посредников (РФ, Германия, Великобритания, КНР и Франция - ИФ) о мерах, которые примет Тегеран в ответ на выход США из СВПД. Соответствующие послания Х.Рухани, как ожидается, будут переданы 8 мая через послов этих стран в Тегеране.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в письме на имя Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини объявит технические подробности решения Тегерана.

Тегеран, по данным иранских СМИ, планирует объявить об отказе от ряда "незначительных и общих" обязательств, которые Иран взял на себя в рамках СВПД. Предположительно, Иран намерен частично восстановить деятельность в ядерной сфере, приостановленную после заключения ядерного соглашения.

В результате Иран может активизировать научно-исследовательскую работу по центрифугам, предназначенным для более быстрого производства высокообогащенного урана, отмечает газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейские источники.

В то же время иранские СМИ сообщают, что страна по-прежнему готова к дипломатическим переговорам, чтобы дать другим сторонам СВПД второй шанс вернуться к дипломатии и "сойти с ошибочного пути односторонности, доказав свою полную приверженность ядерному соглашению с Ираном".

Во вторник глава комитета парламента Ирана по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что Тегеран должен пересмотреть свое участие в СВПД и в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Европейцы не выполнили ни одного их своих обязательств, поэтому Иран должен пересмотреть свое участие в СПВД, исходя из национальных интересов", - заявил депутат в интервью иранскому агентству Мехр.

Комментируя сообщения о планах Тегерана объявить о частичном прекращении выполнения своих обязательств в атомной сфере в рамках СВПД, парламентарий отметил, что "нет никакого действующего СВПД, который бы помешал нам сократить объем обязательств".

"СВПД - это как заброшенный, покрытый паутиной дом, в котором г-н Рухани (президент Ирана Хасан Рухани - ИФ) остается как мисс Хэвишем (героиня романа Чарльза Диккенса - ИФ), - подчеркнул М.Зоннур.

В среду исполняется годовщина с того момента, как президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из СВПД, достигнутого в июле 2015 года между Ираном и группой стран: США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и ФРГ.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенные за ядерную программу. Несмотря на выход Вашингтона, Иран еще не покинул СВПД, но подчеркнул, что остальные подписавшие соглашение должны работать, чтобы компенсировать негативные последствия вывода США из Ирана, если они хотят, чтобы Тегеран остался в нем. В свою очередь другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

Вашингтон после решения выйти из СВПД продолжил давление на Иран. Так, в конце апреля США решили не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран. Теперь этим странам грозят американские санкции, если они продолжат ввозить иранскую нефть.

После этого Вашингтон призвал Тегеран "прекратить всю деятельность, угрожающую режиму нераспространения, в частности - обогащение урана. Мы не намерены терпеть действия, которые помогают продолжать проведение такого обогащения. Также мы больше не будем допускать хранение в Иране тяжелой воды, произведенной сверх существующего лимита".

На прошлой неделе в госдепе объявили, что власти США могут ввести санкции в случае попытки расширения АЭС "Бушер", а также за вывоз из Ирана обогащенного урана в обмен на урановую руду.

Не допустить выхода Ирана из СВПД пытаются страны ЕС. В конце прошлой недели глава европейской дипломатии Федерика Могерини совместно с главами МИД Франции, Германии и Великобритании опубликовала заявление, в котором говорится, что СВПД является ключевым элементом для сохранения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

ЕС, Великобритания, Германия и Франция также выразили сожаление и обеспокоенность после того, как США решили не продлевать исключения, касающиеся экспорта иранской нефти. При этом ЕС, Великобритания, Германия и Франция призвали Иран "продолжать в полном объеме выполнять свои обязательства по СВПД, а также обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия".

Евросоюз с тем, чтобы обойти американские санкции в торговле с Ираном, учредил специальный платежный механизм INSTEX, который уже давно должен был заработать, но так по сей день и не запущен.

Однако газета "Фигаро" сообщала, что европейские страны будут вынуждены сами ввести санкции против Ирана, если Тегеран нарушит условия СВПД.

"Мы не хотим, чтобы завтра Тегеран объявил о действиях, которые бы нарушали ядерное соглашение", - сказал источник во французской администрации.

"Но если это произойдет, то мы, европейцы, будем вынуждены ввести санкции в соответствии с соглашением. Мы этого не хотим и надеемся, что иранцы не примут такого решения", - добавил он.

На среду в Москве запланирована встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Джавадом Зарифом, в ходе которого стороны, как ожидается, обсудят вопросы иранской ядерной сделки, а также сирийского урегулирования.

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