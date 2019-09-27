Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 9:28

Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Иранские власти в пятницу подтвердили, что танкер под британским флагом Stena Impero, удерживавшийся в иранском порту Бендер-Аббас на протяжении двух месяцев, вышел из этого порта, сообщил телеканал "Пресс-ТВ".

"Иранская организация портов и морского судоходства подтверждает, что (ранее - ИФ) задержанный танкер Соединенного Королевства покинул порт Бендер-Аббас", - говорится в сообщении на странице телеканала в Twitter.

Ранее британский телеканал Sky News сообщал со ссылкой на данные мониторинга передвижения судов, что танкер Stena Impero в пятницу вышел в море и направляется в сторону Порт-Рашида в ОАЭ.

Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан морскими силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана за нарушение правил международного судоходства в Ормузском проливе.

Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Инцидент произошел после того, как власти Гибралтара 4 июля по запросу США задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС.

В середине августа иранский танкер был освобожден. Власти Гибралтара пояснили, что отклонили запрос Вашингтона, поскольку судно не нарушало местные и европейские законы.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!