Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Иранские власти в пятницу подтвердили, что танкер под британским флагом Stena Impero, удерживавшийся в иранском порту Бендер-Аббас на протяжении двух месяцев, вышел из этого порта, сообщил телеканал "Пресс-ТВ".
"Иранская организация портов и морского судоходства подтверждает, что (ранее - ИФ) задержанный танкер Соединенного Королевства покинул порт Бендер-Аббас", - говорится в сообщении на странице телеканала в Twitter.
Ранее британский телеканал Sky News сообщал со ссылкой на данные мониторинга передвижения судов, что танкер Stena Impero в пятницу вышел в море и направляется в сторону Порт-Рашида в ОАЭ.
Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан морскими силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана за нарушение правил международного судоходства в Ормузском проливе.
Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.
Инцидент произошел после того, как власти Гибралтара 4 июля по запросу США задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС.
В середине августа иранский танкер был освобожден. Власти Гибралтара пояснили, что отклонили запрос Вашингтона, поскольку судно не нарушало местные и европейские законы.
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