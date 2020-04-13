Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 11:59

Рим. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Итальянские власти работают над ослаблением мер, введенных в стране из-за распространения коронавируса, сообщает в понедельник газета "Соле - 24 оре".

Оперативный штаб, которому поручили работу над так называемой "фазой 2", возглавил Витторио Колао, ранее руководивший компанией Vodafone.

Законопроект об ослаблении мер планируется представить после 20 апреля. На его реализацию выделят "гораздо более существенные" средства, чем 25 млрд евро, уже направленные на борьбу с коронавирусом, сообщает газета.

Власти рассматривают возможность возобновить строительные работы на дорогах и мостах. Помимо этого, они планируют финансово помочь арендаторам.

Также оперативный штаб прорабатывает правила, которые помогут возобновить работу предприятий и магазинов.

Конте ранее сообщал, что после жестких ограничений власти Италии планируют перейти к фазе 2, когда меры будут частично ослаблены. За ней последует фаза 3, в которую страна будет восстанавливаться от последствий пандемии.

Италия ввела ограничения на передвижения граждан три недели назад. В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Италии не работают школы и университеты, закрыты рестораны, кафе и почти все магазины, приостановлена работа музеев, театров и кинотеатров.

На прошлой неделе Конте продлил эти меры до 3 мая.

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