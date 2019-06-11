Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 21:11

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Италии одобрило законопроект, который регулирует деятельность судов в итальянских территориальных водах, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

"Кабинет министров одобрил указ, который дает министерству внутренних дел под руководством Маттео Сальвини больше полномочий по отношению к иммигрантам, которые приплывают на лодках в территориальные воды Италии", - отмечает агентство.

Законопроект дает возможность конфисковывать лодки у тех, кто неоднократно нарушал итальянские законы. Кроме того, итальянские власти смогут налагать штрафы от 10 тыс. до 50 тыс. евро на капитана и владельца судна, которые не выполняют приказы береговой охраны, либо нарушают нормы международного права.

"Я думаю, мы одобрили шаг в направлении безопасности нашей страны", - сказал Сальвини.

СМИ отмечают, что число иммигрантов, прибывающих в Италию, резко сократилось после прихода Сальвини к власти в 2018 году.

1тэ ар

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