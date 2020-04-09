Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 12:56

*** Повстанцы заявили, что Саудовская Аравия мешает доставке гумпомощи

Стамбул. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Йемена обвиняет повстанцев-хуситов в нарушении режима прекращения огня, который накануне объявила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией из-за пандемии коронавируса, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

"Боевики хуситов ответили на призыв к прекращению огня, сделанный арабской коалицией, обстрелами жилых районов в провинциях Мариб и Ходейда", - заявил министр информации Йемена Муаммар аль-Эрьяни.

Он утверждает, что повстанцы не демонстрируют серьезности намерений в отношении соблюдения режима прекращения огня.

В свою очередь йеменские повстанцы обвинили Саудовскую Аравию в том, что она задержала 17 судов с грузом топлива и продовольствия, отправка которых в Йемен была одобрена ООН.

Ранее представитель Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики заявил, что прекращение огня продлится две недели. По его словам, такое решение принято в ответ на призывы ООН прекратить боевые действия в условиях пандемии коронавируса.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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