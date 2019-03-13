Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 7:48

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Новый губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом планирует в среду вечером объявить о введении запрета на смертную казнь на территории штата, сообщает телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на источники.

"NBC выяснил, что Гэвин Ньюсом в ходе совещания с участием представителей властей штата объявил о намерении отменить смертную казнь", - сообщает телеканал.

"Мы ожидаем, что подробности станут известны на пресс-конференции губернатора, которую он созывает в 10:00 утра по тихоокеанскому времени (22:00 мск)", - отмечает NBC Los Angeles.

По данным телеканала, данное решение не является неожиданным.

"В тот момент, когда я был избран, я сделал этот вопрос приоритетным", - заявлял ранее Г.Ньюсом в интервью The Times.

В Калифорнии смертную казнь восстановили в 1978 году, а в штате функционирует одна из самых сложных тюремных систем в мире, напоминает телеканал.

1бф аю

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