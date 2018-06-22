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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 14:46 22.06.2018 - 14:46

Мадрид. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Каталонии заявили, что они разрывают протокольные отношения с испанским королевским двором, передает в пятницу газета "Мундо".

Так, согласно заявлению главы Женералитата (исполнительной власти) Каталонии Кима Торры, ни он, ни любой другой член правительства Каталонии не будет больше присутствовать на мероприятиях, организованных испанским королевским двором.

Кроме того, Женералитат не будет приглашать представителей испанской монархии на организованные каталонскими властями мероприятия.

Также К.Торра объявил, что уходит с поста почетного вице-президента фонда принцессы Жиронской, одним из попечителей которого является король Испании.

К.Торра заявил, что до последнего надеялся, что "король подумает и попросит прощения за то, что он покровительствовал жестокости" на референдуме о независимости Каталонии.

"27 сентября мы провозгласили независимость, мы хотим, чтобы волю людей уважали, мы не подданные", - сказал К.Торра.

В то же время, К.Торра не отказался от участия в открытии Средиземноморских игр в каталонском городе Таррагоне. Там глава Женералитата намерен вручить королю Филиппу VI, который также будет присутствовать на мероприятии, доклад о "насилии на референдуме", отмечает газета.

"В Каталонии распоряжаются каталонцы, и поскольку это наш дом, они нас не прогонят", - сказал К.Торра, комментируя свое решение поехать на Средиземноморские игры.

В Каталонии 1 октября 2017 года прошел референдум о независимости от Испании. В результате власти автономии заявили, что за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших.

Власти Испании, как и король Филипп VI, не признали результаты референдума.

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