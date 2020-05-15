Дубай. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Катара с 17 мая вводят обязательное ношение масок вне дома под угрозой тюремного заключения и высоких штрафов, сообщило в пятницу издание Middle East Eye.
Нарушителям этой меры борьбы с коронавирусом грозят тюремные сроки до трех лет и штрафы до $55 тыс.
В Катаре с населением в 2,7 млн человек зарегистрировано более 28 тыс. инфицированных коронавирусом. 14 человек скончались от этого недуга.
В стране закрыты рестораны, бары, мечети.
Катар примет чемпионат мира по футболу в 2022 году. Строительство объектов к мундиалю в условиях вспышки коронавируса в стране продолжается, отмечает издание.
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