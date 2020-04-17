Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 5:45

Пекин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти китайского города Уханя (провинция Хубэй), который считается эпицентром распространения коронавируса COVID-19, уточнили данные по количеству инфицированных и скончавшихся во время эпидемии.

По уточненным данным, в городе число скончавшихся во время эпидемии увеличилось на 1 тыс. 290 человек и составило 3 тыс. 869. Число случаев заражения выросло на 325 до 50 тыс. 333.

Таким образом, в целом по стране с декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае в целом умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 692 случаев заболевания.

Ранее в пятницу Госкомздрав КНР сообщил о 82 тыс. 367 инфицированных и 3 тыс. 342 случаях смерти.

1гк аг

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