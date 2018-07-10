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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 4:14 10.07.2018 - 04:14

Пекин. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Власти северо-восточной провинции Китая Ляонин рассматривают возможности материального стимулирования роста рождаемости в связи с сокращающимся числом работоспособного населения, сообщила китайская англоязычная газета China Daily во вторник.

Сложившаяся ситуация ведет к замедлению темпов экономического роста провинции. В 2017 году ВВП провинции вырос на 4,2% в отличие от средних по стране темпов экономического роста в 6,9%.

Так, в качестве вариантов стимулирования рождаемости провинциальным комитетом по развитию и реформам предлагаются такие меры, как снижение налогового бремени, субсидии на образование, приобретение жилья, продление отпусков матерям по уходу за детьми и другие меры для тех, кто пойдет на увеличение семьи.

По состоянию на конец 2017 года население Ляонина составляло 43,69 млн человек, а в 2016 - 43,78 млн. При этом в 2017 году численность пожилых людей в провинции выросла по сравнению с 2016 годом на 3,62%. Люди старше 60 лет составили 22,65% от общего числа жителей, что на 5,3% выше, чем в среднем по Китаю.

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