Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 15:04

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Появились новые методы контроля въезда иностранных туристов на территорию Китая, в рамках которого предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, сообщает генконсульство РФ в Гуанчжоу.

"При въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая, расположенные в пределах консульского округа генконсульства России в Гуанчжоу, миграционные власти в рамках реализации мер по выявлению несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда предпринимают соответствующие меры выборочного контроля, в рамках которого предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, а именно: видео- и фотоматериалов, электронных документов, переписки в Wechat, WhatsUp, Viber и других", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны.

Как отметили в генконсульстве, если миграционная служба нашла несоответствие визы и реальной цели въезда туриста, то он отправляется в специальное помещение, доступ к нему консульских должностных лиц или представителей авиакомпании запрещается. Питание предоставляется однократно. Задержание производится до момента его возвращения ближайшим рейсом в страну прибытия.

"В этой связи, просим российских граждан соблюдать требования китайского миграционного законодательства и заранее быть готовыми к проверочным мероприятиям на границе. Рассчитываем, что граждане РФ, столкнувшиеся с отказом во въезде, проинформируют Генконсульство об обстоятельствах случившегося", - добавили в дипмиссии.

1ту ез ав

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