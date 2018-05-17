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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 15:27 17.05.2018 - 15:27

*** Северная Корея не намерена возвращаться к переговорам с Югом, пока не будет решен вопрос с военными учениями Южной Кореи и США

Гонконг. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель северокорейского комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон обвинил правительство Южной Кореи в некомпетентности и заявил, что власти КНДР не согласятся на переговоры с южнокорейской стороной, пока не будет урегулирован ряд вопросов, сообщило в четверг центральное телеграфное агентство КНДР.

В сообщении отмечается, что в качестве условия для проведения межкорейских переговоров Ли Сон Гвон обозначил решение проблем, послуживших поводом для отмены переговоров на высоком уровне между КНДР и Южной Кореей, назначенных на эту неделю.

Ранее из-за военных учений Южной Кореи и США Пхеньян отменил межкорейские переговоры на высоком уровне, которые должны были пройти в южной части населенного пункта Пханмунджом. Стороны планировали обсудить дальнейшее развитие отношений по итогам саммита лидеров Юга и Севера Корейского полуострова.

"Если серьезная ситуация, которая привела к отмене переговоров на высоком уровне между севером и югом не будет разрешена, нам никогда не будет просто снова сесть лицом к лицу с действующим правительством Южной Кореи", - заявил Ли Сон Гвон.

***/ ла ар мф

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